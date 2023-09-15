«Аль Хиляль» сыграет с «Эр Риядом» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет 15 сентября 2023 года на «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры «Аль Хиляль» — «Эр Рияд» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Легальной трансляции на территории России нет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний по регистрации и в социальной сети ВКонтакте.