Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 20:00

«Аль Хиляль» — «Эр Рияд»: смотреть прямую трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль Хиляль» сыграет с «Эр Риядом» в чемпионате Саудовской Аравии 15 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Неймар.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Аль Хиляль» сыграет с «Эр Риядом» в рамках 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет 15 сентября 2023 года на «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 6-й тур
15 сент, 21:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль
Эр-Рияд

Формальные события и статистика игры «Аль Хиляль» — «Эр Рияд» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Легальной трансляции на территории России нет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний по регистрации и в социальной сети ВКонтакте.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший игрок «Зенита» Малком, а также нападающий Неймар.

«Эр-Рияд» занимает лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии."Аль-Хиляль" занимает третье место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша соревнований.

Неймар Сантос
Футбол
0
Читайте также
Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи
Фильм «Барби» вышел в прокат российских кинотеатров
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Аль-Охдудом»

Неймар впервые попал в заявку «Аль-Хиляля», он начнет на скамейке матч с «Аль-Риядом»