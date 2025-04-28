«Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере Осимхена

«Аль-Хиляль» ведет переговоры о трансфере нападающего Виктора Осимхена из «Наполи», сообщает инсайдер Николо Скира.

Детали переговоров пока не раскрываются. Сейчас игрок выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Его контракт с «Наполи» действует до 30 июня 2026 года. Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» в сентябре 2020 года.

В текущем сезоне Осимхен принял участие в 36 матчах за «Галатасарай», забив 31 гол и сделав семь результативных передач во всех турнирах. В его контракте предусмотрен пункт об отступных в размере 75 миллионов евро.