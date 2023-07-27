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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:18

«Аль-Хиляль» после отказа Мбаппе нацелился на подписание Осимхена

Ана Горшкова
Корреспондент
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Саудовский «Аль-Хиляль» определился с новой целью после отказа форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе от перехода.

Как сообщает L'Equipe, в клубе понимают, что шансы на подписание француза крайне низкие. В связи с этим «Аль-Хиляль» готов переключиться на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

26 июля информировалось, что Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля». По словам окружения футболиста, 24-летний игрок никогда не рассматривал вариант с переходом в саудовскую команду.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро. В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Виктор Осимхен
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Наполи
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