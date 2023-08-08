«ПСЖ» отказал «Аль-Хилялю» в покупке Верратти за 45 миллионов евро

«Аль-Хиляль» повысил предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Марко Верратти, сообщает журналист Фабрицио Романо. Однако руководство парижан снова не устроила сумма.

По данным источника, команда из Саудовская Аравии готова заплатить за игрока 45 миллионов евро. Ранее клуб предлагал 30 миллионов евро.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не хочет принимать предложение о продаже на новых условиях. Парижане хотят больше денег за итальянца.

В прошлом сезоне 30-летний футболист провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

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