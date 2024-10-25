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«Аль-Холуд» — «Аль-Наср»: смотреть матч лиги Саудовской Аравии онлайн

«Аль-Холуд» и «Аль-Наср» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Холуд» и «Аль-Наср» встретятся в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 25 октября. Игра пройдет на стадионе «Аль-Хазем», стартовый свисток прозвучит в 18.05 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за пять минут до игры и будет доступна при наличии подписки на ресурс.

Основные события игры «Аль-Холуд» — «Аль-Наср» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
25 окт, 18:05. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Холуд
Аль-Наср

В семи матчах саудовской лиги «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, набрал 17 очков, «Аль-Холуд» — 5. В предыдущем туре «Аль-Наср» победил «Аль-Шабаб» (2:1), а «Аль-Холуд» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (1:1).

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