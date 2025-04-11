«Аль-Иттифак» сыграет с «Аль-Хилялем» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 11 апреля. Матч пройдет на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда в Даммам (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Иттифак» — «Аль-Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на платформе Okko по платной подписке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 27-й тур.

11 апреля, 00:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)

По итогам 26 туров про-лиги «Аль-Иттифак» набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» с 57 баллами идет на второй строчке чемпионата.

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