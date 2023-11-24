«Аль-Иттифак» сыграет с «Аль-Иттихадом» в чемпионате Саудовской Аравии 24 ноября

«Аль-Иттифак» на своем поле сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 24 ноября. Матч пройдет на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда в Даммаме (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Аль-Иттифак» — «Аль-Иттихад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko по платной подписке.

Турнирная таблица про лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступна на сайте «СЭ».

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