«Аль-Иттихад» в первом матче Гальярдо сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» Джеррада

«Аль-Иттихад» на выезде сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

У гостей гол забил Абдераззак Хамдалла. У хозяев отметился Джорджиньо Вейналдум.

«Аль-Иттихад» провела первый матч под руководством аргентинского тренера Марсело Гальярдо. Команда набрала 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттифак» с 23 очками — на 7-й строчке.

«Аль-Таавун» дома вдесятером проиграл «Эр-Рияду» — 1:2.

У хозяев гол забил Жоао Педро. У гостей отметились Салех Аль-Аббас и Бирама Туре. «Эр-Рияд» в добавленное время дважды пробивал пенальти, но реализовал только один удар.

В концовке матча команды сравнялись по составам после удаления игрока «Эр-Рияда».