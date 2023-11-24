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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:01

«Аль-Иттихад» в первом матче Гальярдо сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» Джеррада

Руслан Минаев
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«Аль-Иттихад» на выезде сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

У гостей гол забил Абдераззак Хамдалла. У хозяев отметился Джорджиньо Вейналдум.

«Аль-Иттихад» провела первый матч под руководством аргентинского тренера Марсело Гальярдо. Команда набрала 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги. «Аль-Иттифак» с 23 очками — на 7-й строчке.

«Аль-Таавун» дома вдесятером проиграл «Эр-Рияду» — 1:2.

У хозяев гол забил Жоао Педро. У гостей отметились Салех Аль-Аббас и Бирама Туре. «Эр-Рияд» в добавленное время дважды пробивал пенальти, но реализовал только один удар.

В концовке матча команды сравнялись по составам после удаления игрока «Эр-Рияда».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 14-й тур
24 нояб, 00:00. King Abdullah Stadium (Бурайда)
Аль-Таавун
1:2
Эр-Рияд
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 14-й тур
24 нояб, 00:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
1:1
Аль-Иттихад Джедда

Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Иттихад
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