Видеотрансляция матча «Аль-Иттихад» — «Абха» начнется в 21.00 мск 10 ноября на «Окко»

«Аль-Иттихад» в пятницу дома в городе Джедда встретится с клубом «Абха» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра пройдет 10 ноября на арене «King Abdullah Sports City». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Иттихад» — «Абха» можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча «Аль-Иттихад» — «Абха» в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по подписке. Начало — в 21.00 мск. Прокомментирует встречу Владимир Стогниенко.

«Абха» с 13 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице Saudi Pro League. «Аль-Иттихад» располагается на 7-й строчке с 21 очком.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

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