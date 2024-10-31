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«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии 31 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Ахли» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 31 октября. Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде, начало — в 21.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно по подписке в онлайн-сервисе «Okko Спорт». Начало прямого эфира в 21.00 мск.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
31 окт, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
Аль-Ахли

В 8 турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице, у «Аль-Ахли» — 11 очков и 8-е место.

В прошлом сезоне саудовской про-лиги в обоих матчах «Аль-Ахли» победил «Аль-Иттихад» (1:0, 1:0).

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад

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