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Саудовская Аравия

27 сентября, 23:06

«Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Халидж», благодаря голам Бензема, Бергвейна и Ауара

Руслан Минаев
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«Аль-Иттихад» дома разгромил «Аль-Халидж» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У хозяев голы забили Карим Бензема, Уссем Ауар, Стивен Бергвейн и Хамед Аль-Хамди.

«Аль-Иттихад» возглавил таблицу премьер-лиги — 12 очков.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
27 сент, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад Джедда
4:1
Аль-Халидж

В параллельном матче «Аль-Кадисия» дома обыграла «Аль-Ахли» — 1:0. Единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовав пенальти в первом тайме.

«Аль-Кадисия» с 10 очками поднялась на 4-е место в таблице чемпионата. «Аль-Ахли» с 7 очками — на 7-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
27 сент, 00:00. Prince Saud bin Jalawi Sports City (Эль-Хубар)
Аль-Кадисия
1:0
Аль-Ахли Джедда

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад

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