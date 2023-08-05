Гол Малкома в дебютном матче помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Иттихад» Бензема

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в матче 1/4 финала Кубка арабских чемпионов — 3:1.

Голами в составе победителей отметились Сергей Милинкович-Савич (14-я минута), Салем аль-Давсари (45+3-я, пенальти) и Малком (70-я), для которого это дебютный матч за «Аль-Хиляль» после перехода из «Зенита».

За проигравшую команду гол забил Ромариньо (56-я). На 78-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не реализовал пенальти.

«Аль-Хиляль» выбил команду Бензема с турнира и в полуфинале встретится с победителем матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».