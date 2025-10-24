«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» сыграют в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Спортивный городок имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур.

24 октября, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)

Следить за ключевыми событиями игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

После 5 туров про-лиги «Аль-Иттихад» набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» с 11 очками идет на пятой строчке чемпионата.

