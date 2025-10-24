Видео
Саудовская Аравия.
24 октября, 18:30

«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» сыграют в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 24 октября.
Фото Reuters

«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» сыграют в 6-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Спортивный городок имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6-й тур.
24 октября, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад Джедда
0:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Следить за ключевыми событиями игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

После 5 туров про-лиги «Аль-Иттихад» набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» с 11 очками идет на пятой строчке чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
