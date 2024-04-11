«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» сыграют в Суперкубке Саудовской Аравии 11 апреля

«Аль-Иттихад» 11 апреля в Абу-Даби сыграет против «Аль-Хиляля» в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» пройдет в прямом эфире для всех зрителей по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало — в 20.25 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем».

Ранее, 8 апреля, «Аль-Иттихад» победил «Аль-Вехда» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 2:1, а «Аль-Хиляль» 9 апреля прошел «Аль-Наср» со счетом 2:1.

За «Аль-Иттихад» выступает форвард Карим Бензема. В текущем сезоне 36-летний французский футболист провел в общей сложности 27 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Бывший нападающий «Зенита» Малком играет за «Аль-Хиляль». В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 39 встречах, забил 18 мячей и отдал 10 ассистов.

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