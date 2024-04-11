Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 19:00

«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию финала Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» сыграют в Суперкубке Саудовской Аравии 11 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Аль-Иттихад» 11 апреля в Абу-Даби сыграет против «Аль-Хиляля» в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» начнется в 20.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» пройдет в прямом эфире для всех зрителей по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало — в 20.25 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов игры между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хилялем».

Ранее, 8 апреля, «Аль-Иттихад» победил «Аль-Вехда» (2:1) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 2:1, а «Аль-Хиляль» 9 апреля прошел «Аль-Наср» со счетом 2:1.

За «Аль-Иттихад» выступает форвард Карим Бензема. В текущем сезоне 36-летний французский футболист провел в общей сложности 27 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Бывший нападающий «Зенита» Малком играет за «Аль-Хиляль». В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 39 встречах, забил 18 мячей и отдал 10 ассистов.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате и Суперкубке, расписание матчей и статистика в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
0
Читайте также
В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча