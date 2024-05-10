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«Аль-Иттихад» — «Аль-Иттифак»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Иттифаком» в чемпионате Саудовской Аравии 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Н&amp;#039;Голо Канте.
Фото Global Look Press
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«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Иттифаком» в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Иттифак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 20.55 мск.

«Аль-Иттихад» набрал 50 очков и идет на 5-й строчке чемпионата. «Аль-Иттифак» заработал 41 балл и занимает 9-е место в первенстве страны.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 31-й тур
10 мая, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
Аль-Иттифак

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Иттихад
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