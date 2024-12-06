«Аль-Иттихад» вырвал победу у «Аль-Насра» в добавленное время, Роналду забил 916-й гол в карьере

«Аль-Иттихад» дома одержал победу над «Аль-Насром» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

За команду хозяев забили Карим Бензема и Стивен Бергвейн, принесший ей победу в добавленное ко второму тайму время. В составе гостей гол на счету Криштиану Роналду.

Этот забитый мяч стал для 39-летнего португальца 916-м по счету в професииональной карьере.

После 13 матчей «Аль-Иттихад» лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков. «Аль-Наср» — на 4-м месте с 25 баллами.