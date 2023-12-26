26 декабря «Аль-Иттихад» на своем поле стадиона «Король Абдулла Спортс Сити» примет «Аль-Наср» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 20.55 мск. Встречу прокомментирует Николай Саприн. Следить за ключевыми событиями игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Аль-Иттихад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 28 очками. «Аль-Наср» — второй с 40 баллами.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 23 матча, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица чемпионата в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».