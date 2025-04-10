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10 апреля, 19:00

«Аль-Иттихад» — «Аль-Оруба»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Орубой» в чемпионате Саудовской Аравии 10 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото Reuters
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«Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Орубой» в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Иттихад» — «Аль-Оруба» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на платформе Okko по платной подписке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 27-й тур.
10 апреля, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад Джедда
2:0
Аль-Оруба

По итогам 26 туров про-лиги «Аль-Иттихад» набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Оруба» с 26 баллами идет на 14-й строчке чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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