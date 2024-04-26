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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:00

«Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Шабабом» в чемпионате Саудовской Аравии 26 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото Reuters
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«Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Шабабом» в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 26 апреля. Игра состоится на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джедде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Иттихад» набрал 50 очков и идет на четвертой строчке чемпионата. «Аль-Шабаб» заработал 35 баллов и занимает 11-е место в первенстве страны.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 29-й тур
26 апр, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
Аль-Шабаб

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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