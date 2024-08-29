«Аль-Иттихад» и «Аль-Таавун» сыграют в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джедде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет платформа Okko Sport по подписке. Трансляция начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» победил «Аль-Холуд» (1:0), а «Аль-Таавун» с тем же счетом обыграл «Аль-Фейху».

В сезоне-2023 команды дважды сыграли вничью. По итогам сезона «Аль-Таавун» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы национального первенства (59 очков в 34 матчах), а «Аль-Иттихад» — на пятой (54 балла). Действующим чемпионом саудовской лиги является «Аль-Хиляль».