Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 22:03

Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Аль-Иттихад» победил «Аль-Вехда» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 2:1.

У победителей голы забивали Карим Бензема и Абдерразак Хамдалла. Для француза гол стал первым за клуб в этом году. Последний раз форвард забивал 15 декабря 2023-го.

У «Аль-Вехда» на 90+2-й минуте Фейсал Фаджр не реализовал пенальти, а спустя 5 минут Хуссейн Аль-Эйса все же сократил отставание в счете.

«Аль-Иттихад» вышел в финал и встретится с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср», который пройдет 8 апреля. Начало — в 22.30 мск.

ФК Аль-Иттихад
0
Читайте также
«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ
«Локомотив» всухую победил «Трактор» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черевченко рассказал, как получил футболку Роналду во время работы в «Истиклоле»