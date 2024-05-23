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«Аль-Иттихад» — «Дамак»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Дамаком» в чемпионате Саудовской Аравии 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Н&amp;#039;Голо Канте.
Фото AFP
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«Аль-Иттихад» сыграет с «Дамаком» в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 23 мая. Матч пройдет на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Иттихад» — «Дамак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

«Аль-Иттихад» набрал 51 очко и занимает пятое место в таблице чемпионата. «Дамак» с 40 баллами располагается на 10-й строчке в первенстве страны.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 33-й тур
23 мая, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
Дамак

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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