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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:49

Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Сфаксьеном»

Сергей Разин
корреспондент
Карим Бензема.
Фото ФК «Аль-Иттихад»
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«Аль-Иттихад» в матче второго тура Кубка арабских чемпионов обыграл «Сфаксьен» из Туниса со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Карим Бензема. На 41-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Хуссейна Али, а 84-й минуте вторую желтую карточку получил Балла Конт.

Для Бензема это второй гол в двух первых играх за «Аль-Иттихад». 35-летний француз перешел в саудовский клуб летом 2023 года.

После этого матча «Аль-Иттихад» с 6 очками занимает первое место в группе A.

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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