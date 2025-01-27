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«Аль-Кадисия» — «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн-трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Малком (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото ФК «Аль-Хиляль»
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«Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Хилялем» в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии в понедельник, 27 января. Матч пройдет в Спортивном городке принца Сауда бин Джалави в Эль-Хубаре (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аль-Кадисия» — «Аль-Хиляль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров про-лиги «Аль-Кадисия» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Аль-Хиляль» с 43 баллами идет на первой строчке чемпионата.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: календарь и турнирная таблица про лиги в актуальном виде, статистика, таблица легионеров и новости

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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