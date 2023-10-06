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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:30

«Аль-Наср» — «Абха»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Видеотрансляция матча «Аль-Наср» — «Абха» начнется в 18.00 на «Окко Спорт» 6 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» на своем поле в городе Эр-Рияд проведет матч девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против клуба «Абха». Игра пройдет на арене King Saud University Stadium 6 октября, в пятницу. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Аль-Наср» — «Абха» в высоком качестве можно будет в прямом эфире с помощью онлайн-платформы «Окко Спорт». Начало эфира — в 18.00 мск.

Следите за ключевыми событиями матча Саудовской Про лиги в матч-центре «СЭ».

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 10 матчей за команду, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

«Аль-Наср» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Абха» располагается на 16-й строчке с шестью баллами.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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