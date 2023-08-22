«Аль-Наср» Роналду благодаря голам в концовке матча победил «Аль-Ахли» в отборе азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Ахли» (Дубай) в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов — 4:2.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Талиски. Гости ответили дублем Ягъя Альгассани. «Аль-Наср» сравнял счет на 88-й минуте после точного удара Султана Аль-Ганама, а в добавленное время установил окончательный счет — на 90+5-й минуте забил Талиска, на 90+7-й минуте отметился Марсело Брозович.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду записал на свой счет результативную передачу.

«Аль-Наср» вышел в групповой турнир азиатской Лиги чемпионов, который стартует 18-20 сентября.