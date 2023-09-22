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Саудовская Аравия

22 сентября, 23:12

Дубли Роналду и Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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«Аль-Наср» на своем поле обыграл «Аль-Ахли» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

Дублями за хозяев отметились Криштиану Роналду (4-я и 52-я минуты) и Андерсон Талиска (17-я и 45+6-я). За «Аль-Ахли» отличились Франк Кессье (30-я), Рияд Марез (пен. 50-я) и Фирас Аль-Бураикан (87-я).

«Аль-Наср» набрал 15 очков и поднялся на пятое место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» с тем же количеством очков уступает сегодняшнему сопернику по дополнительным показателям и занимает шестую строчку.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
22 сент, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:3
Аль-Ахли Джедда

В параллельном матче «Аль-Вахда» дома разгромила «Абху» — 4:0.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 7-й тур
22 сент, 00:00. King Abdul Aziz Stadium (Мекка)
Аль-Вахда
4:0
Абха

Криштиану Роналду
Рияд Махрез
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Наср
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