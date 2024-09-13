«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Ахли» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 13 сентября. Игра состоится на стадионе университета им. Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Премьер-лига стартовала 22 августа 2024 года и завершится 26 мая 2025-го.

В сезоне-2023/2024 команда из Эр-Рияда заняла второе место в чемпионате страны, а клуб из Джидды финишировал на третьей строчке.

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