Дубль Мане принес «Аль-Насру» волевую победу над «Аль-Фейхой»

«Аль-Наср» дома победил «Аль-Фейху» в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Дубль за хозяев оформил Садио Мане. Сенегалец отличился на 76-й и 82-й минутах. Экс-игрок «Ливерпуля» мог оформить хет-трик, но не сумел реализовать пенальти в первом тайме. Еще один мяч на счету Абдулелы Аль-Амри (72-я минута).

Единственный мяч гостей на 6-й минуте забил бывший-форвард «Спартака» Фэшн Сакала.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускал матч.

«Аль-Наср» (68 очков) продолжает занимать второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» на 9 очков. «Аль-Фейха» (35) идет 11-й в турнирной таблице.