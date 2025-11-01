Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой»

«Аль-Наср» победил «Аль-Фейху» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

У хозяев оба мяча забил Криштиану Роналду, который отличился с игры на 37-й минуте и реализовал пенальти в добавленное время. Эти голы стали для 40-летнего португальца 951-м и 952-м в профессиональной карьере.

«Аль-Наср» с 21 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. Ранее форвард играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Основную сборную Португалии он представляет с 2003 года.