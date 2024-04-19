«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 19 апреля. Встреча пройдет на арене «Университетский стадион имени короля Сауда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 27-х туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» набрала 35 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 65-ю баллами идет на 2-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Полный календарь пролиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».