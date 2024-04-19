Сегодня, 16:30
«Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 19 апреля. Встреча пройдет на арене «Университетский стадион имени короля Сауда» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.
Полный календарь пролиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».