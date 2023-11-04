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Саудовская Аравия

Сегодня, 19:15

«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: смотреть трансляцию матча Саудовской Аравии в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» начнется в 21.00 мск 4 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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4 ноября «Аль-Наср» на своем поле в городе Эр-Рияд сыграет против клуба «Аль-Халидж» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча пройдет в субботу на арене «King Saud University Stadium». Начало — в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» в прямом эфире пройдет в сервисе «Окко Спорт» по подписке. Начало — в 21.00 мск. Следить за ключевыми событиями матча можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах за клуб, забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.

«Аль-Халидж» с 10 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Наср» с 25 баллами располагается на второй строчке.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне-2023/24 доступны на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: где и как смотреть в России и кто показывает в мире

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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