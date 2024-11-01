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Сегодня, 18:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем» в матче саудовской лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Малком из «Аль-Хиляля».
Фото Getty Images
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«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Контент стримингового сервиса можно смотреть при наличии подписки на ресурс.

С основными событиями игры «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
01 нояб, 21:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Хиляль

«Аль-Наср» нападающего Криштиану Роналду набрал 18 очков в восьми турах чемпионата Саудовской Аравии. Чемпион страны «Аль-Хиляль» набрал 24 очка, победив в каждом матче этого розыгрыша лиги.

В предыдущем туре саудовской лиги «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Холудом» (3:3), а «Аль-Хиляль» победил «Аль-Таавун» (2:0).

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль

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