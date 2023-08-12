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Саудовская Аравия

Сегодня, 17:00

«Аль Наср» — «Аль Хиляль»: прямая трансляция финала Кубка арабских чемпионов

«Аль Наср» сыграет с «Аль Хилялем» в финале Клубного кубка арабских чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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В субботу, 12 августа, в Эт-Таифе «Аль Наср» сыграет с «Аль Хилялем» в финале Клубного кубка арабских чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция «Аль Наср» — «Аль Хиляль» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Время начала прямого эфира — 17.45 мск.

Для российских зрителей матч интересен тем, что в составе «Аль-Хиляля» сыграет бывший игрок петербургского «Зенита» Малком. Бразилец с паспортом Российской Федерации выйдет против португальского нападающего Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» финишировал вторым, а «Аль-Хиляль» завершил турнир на третьей строчке. Чемпион — «Аль-Иттихад».

Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
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