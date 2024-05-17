«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сыграют в Эр-Рияде в матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 17 мая. Встреча пройдет на стадионе «Мрсул Парк». Начало — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию игры «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» покажут по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко». Она начнется в 21.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния 32-го тура про-лиги 17 мая.

«Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 89 баллами. Команда Неймара и Малкома досрочно стала чемпионом про-лиги в текущем сезоне. «Аль-Наср» располагается на второй строчке с 77 очками.

За «Аль-Наср» выступает форвард Криштиану Роналду. В нынешнем сезоне 39-летний португальский футболист провел за команду в общей сложности 41 матч, забил 42 гола и сделал 12 результативных передач.

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