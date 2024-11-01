«Аль-Наср» не смог удержать победу над «Аль-Хилялем»

«Аль-Наср» на своем поле сыграл вничью с «Аль-Хилялем» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник хозяев Андерсон Талиска, который отличился уже на 1-й минуте. На 78-й минуте Сергей Милинкович-Савич сравнял счет.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заработал желтую карточку в этой встрече.

Экс-форвард «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

После этого матча «Аль-Хиляль» с 25 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Аль-Насра» 19 баллов и третья строчка.