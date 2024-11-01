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Сегодня, 11:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: во сколько начнется матч и где смотреть онлайн-трансляцию

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен при наличии подписки на стриминговый ресурс).

Ключевые события игры «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 9-й тур
01 нояб, 21:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Хиляль

«Аль-Наср» набрал 18 очков в 8 турах чемпионата Саудовской Аравии. Чемпион «Аль-Хиляль» победил в каждом матче нового сезона и набрал 24 очка.

Предыдущая встреча команд состоялась в августе в финале Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» со счетом 4:1.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль

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