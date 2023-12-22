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Саудовская Аравия

Сегодня, 20:00

Гол и передача Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттифак» Джеррарда

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Иттифак» в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

У хозяев голы забили Алекс Теллес, Марсело Брозович и Криштиану Роналду, который также отметился голевой передачей. У команды Стивена Джеррарда отличился Мохаммед Аль-Кувайкиби.

Роналду забил 17-й гол и обошел форварда «Аль-Хиляля» Александара Митровича (16) в списке бомбардиров премьер-лиги. Также португалец догнал лидирующего Альваро Медрана («Аль-Таавун») в списке ассистентов — 9 передач.

«Аль-Наср» набрал 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Иттифак» с 24 очками — на 8-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 18-й тур
22 дек, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Иттифак

«Аль-Ахли» на выезде победил «Аль-Хазм» — 4:0. У гостей голы забили Рияд Марез, Габри Вейга, Фирас Аль-Биракан и Мерих Демираль.

«Аль-Ахли» набрал 37 очков и занимает 3-е место. «Аль-Хазм» с 12 очками — последний.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 18-й тур
22 дек, 00:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Хазм
0:4
Аль-Ахли Джедда

Криштиану Роналду
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
1
0
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