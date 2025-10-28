«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» и вылетел из Кубка короля

«Аль-Наср» не смог победить «Аль-Иттихад» в матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии — 1:2. Игра прошла на стадионе «Мрсул Парк» в Эр-Рияде. Единственный гол «Аль-Насра» забил Анжело Габриэл. За «Аль-Иттихад» отличились Карим Бензема и Уссем Ауар. С 49-й минуты «Аль-Иттихад» играл в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Ахмед аль-Джулайдан. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и нанес один удар в створ ворот. Команда завершила свое выступление на Кубке короля. «Аль-Иттихад» вышел в 1/4 финала турнира.

Belousov Он там за 3,5 года хоть какие-то трофеи выиграл?:rofl: 29.10.2025

За спорт! Наср-Аль на кубок. 29.10.2025

Saiga-спринтер Зазря шейхо-арабы платят безтрофейному бриолину саудовскими тугриками. Самонапыщенному игруле нужно выдавать то-же количество, но в медных полу-грошиках. Этот за личную статистику и родную мать продаст тем же арабо-шейхам. 29.10.2025