«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» сыграют 27 мая в лиге Саудовской Аравии

«Аль-Наср» дома примет «Аль-Иттихад» в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024 27 мая. Игра в Эр-Рияде начнется в 21.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» можно будет по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. Встречу прокомментирует Владимир Стогниенко.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад».

«Аль-Наср», за который выступает форвард Криштиану Роналду, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 79 баллами. «Аль-Иттихад» с нападающим Каримом Бензема идет на пятой строчке с 54 очками.

Ознакомиться с расписанием и результатами игр 34-го тура про-лиги можно на этой странице.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.