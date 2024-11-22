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Сегодня, 18:15

«Аль-Наср» — «Аль-Кадисия»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Кадисия» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналдо.
Фото Getty Images
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«Аль-Наср» и «Аль-Кадисия» встретятся в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

Ключевые события игры «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 11-й тур
22 нояб, 20:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Кадисия

«Аль-Наср» занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, команда капитана Криштиану Роналдо набрала 22 очка в 10 турах. «Аль-Кадисия» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 19 очками.

В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» занял второе место в высшей лиге, а «Аль-Кадисия» выиграла первую лигу.

Футбол
ФК Аль-Наср

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