«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Охдудом» в чемпионате Саудовской Аравии 24 ноября

«Аль-Наср» встретится с «Аль-Охдудом» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 24 ноября. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko по платной подписке.

«Аль-Наср» за 13 туров набрал 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Аль-Охдуд» с 10 баллами располагается на 16-й строчке.

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