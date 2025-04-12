Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Саудовская Аравия. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

12 апреля, 23:04

«Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» благодаря дублю Роналду, португалец забил 933 гола за карьеру

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Рияд» в матче 27-го тура премьер-лиги — 2:1.

Счет в игре открыли гости — отметился Фаиз Селемани. Победу хозяевам принес дубль Криштиану Роналду во втором тайме. Португалец забил 932-й и 933-й голы за карьеру (797 — в играх за клубы и 136 — в сборной).

В концовке матча красную карточку получил защитник гостей Ахмед Асири.

«Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» с 34 очками — на 9-й строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 27-й тур.
12 апреля, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Эр-Рияд
1
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя