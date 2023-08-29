«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шабабом» в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 29 августа. Игра пройдет на стадионе «KSU Stadium» в городе Эр-Рияд, начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Шабаб» располагается на 15-й строчке с двумя баллами.

Сезон-2023 / 2024 в Саудовской Аравии завершится 27 мая 2024 года. В минувшем сезоне чемпионом страны стал «Аль-Иттихад».

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