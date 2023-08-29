Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 20:00

«Аль-Наср» — «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию (видео) матча

Прямая трансляция матча «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» начнется в 21.00 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шабабом» в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 29 августа. Игра пройдет на стадионе «KSU Stadium» в городе Эр-Рияд, начало — в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» с тремя очками занимает 11-е место в турнирной таблице Саудовской Про лиги. «Аль-Шабаб» располагается на 15-й строчке с двумя баллами.

Сезон-2023 / 2024 в Саудовской Аравии завершится 27 мая 2024 года. В минувшем сезоне чемпионом страны стал «Аль-Иттихад».

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Фигуристка Алина Горбачева попала на видео в одном из кафе Москвы после исчезновения
Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч Лиги конференций
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Зенита» вошел в новый штаб Манчини в сборной Саудовской Аравии