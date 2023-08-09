9 августа, в среду, «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» в городе Абха, начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Наср» — «Аль-Шорта» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. 6 августа нападающий помог своему клубу обыграть «Раджа Касабланка» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов (3:1). 38-летний футболист забил гол в ворота соперника на 19-й минуте встречи.

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