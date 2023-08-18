В пятницу, 18 августа, в Эр-Рияде «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таавун» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет на стадионе King Saud University Stadium и начнется — в 21.00 по московскому времени.

Легальной трансляции в России нет. Посмотреть прямой эфир можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, с помощью которого можно выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских компаний по регистрации. Нелегально можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика противостояния «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» финишировал вторым, а «Аль-Таавун» завершил турнир на пятой строчке. Чемпион — «Аль-Иттихад».