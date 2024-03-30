«Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Таи» в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе университета им. Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Наср» — «Аль-Таи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 24-х туров про-лиги команда из Эр-Рияда набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Хаиля с 22-мя баллами идет на 16-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»