Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

30 марта, 20:10

«Аль-Наср» — «Аль-Таи»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Аль-Наср» на своем поле примет «Аль-Таи» в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе университета им. Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Наср» — «Аль-Таи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 24-х туров про-лиги команда из Эр-Рияда набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Хаиля с 22-мя баллами идет на 16-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 25-й тур
30 мар, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
5:1
Аль-Таи

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Иттифак» — «Аль-Ахли»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Шабаб» — «Аль-Хиляль»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии