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Сегодня, 17:30

«Аль-Наср» — «Дамак»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» встретится с «Дамаком» в матче саудовской лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Наср» встретится с «Дамаком» в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, начало — в 17.40 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.

С основными событиями игры «Аль-Наср» — «Дамак» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 12-й тур
29 нояб, 17:40. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Дамак

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду», набрал 22 очка в чемпионате Саудовской Аравии, а «Дамак» — 14 очков. В 11-м туре «Аль-Наср» проиграл «Аль-Кадисии», а «Дамак» победил «Аль-Холуд». В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» обыграл «Дамак» в обоих матчах саудовской лиги.

Футбол
ФК Аль-Наср
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