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Сегодня, 16:15

«Аль-Наср» — «Дамак»: прямая трансляция матча Саудовской Аравии

«Аль-Наср» сыграет с «Дамаком» в чемпионате Саудовской Аравии 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP
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«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Дамаком» в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Наср» — «Дамак» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

«Аль-Наср» за девять туров набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Дамак» с 10 баллами располагается на 10 строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 10-й тур
21 окт, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Дамак

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Футбол
ФК Аль-Наср
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