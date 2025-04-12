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Саудовская Аравия

12 апреля, 19:00

«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Эр-Рияд» встретятся в матче чемпионата Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Наср» и «Эр-Рияд» встретятся в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. С основными событиями и результатом игры «Аль-Наср» — «Эр-Рияд» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 27-й тур.
12 апреля, 00:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
2:1
Эр-Рияд

В 26-м туре чемпионата «Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» (3:1), а «Эр-Рияд» сыграл вничью с «Дамаком» (0:0).

«Аль-Наср» набрал 54 очка в саудовской лиге, «Эр-Рияд» — 34 очка. Встреча команд в первом круге в ноябре 2024 года завершилась победой «Аль-Насра» со счетом 1:0.

Футбол
ФК Аль-Наср
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